Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РГАДА 350-2-1632-920об
Рождение ребёнка
1716

Сын: Козьма Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РГАДА 350-2-1632-920об
Рождение ребёнка
1729

Сын: Яков Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА 350-2-1632-920об
Смерть
Неизвестно

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