Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
РГАДА 350-2-1632-920об
Рождение ребёнка
1716
Сын: Козьма Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
РГАДА 350-2-1632-920об
Рождение ребёнка
1729
Сын: Яков Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
РГАДА 350-2-1632-920об
Смерть
Неизвестно