Чурикова (Михайлова) Александра Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921
Отец: Михайлов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.12.1927
Дочь: Резванова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чуриков Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.10.1931
Отец ребёнка: Чуриков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 26.12.1936
Отец ребёнка: Чуриков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно