Стрельников Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Никита Григорьевич

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Место рождения

Белгородская засечная черта Елецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Григорий Иванович

Мать: не указана

Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Владимир Никитич

Мать ребёнка: не указана

Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Белгородская засечная черта Кромский уезд
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