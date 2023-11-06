Артюшенко Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюшенко Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: не указан

Мать: Целунчик Наталья Александровна

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