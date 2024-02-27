Шатрова (Шайдурова) Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1859
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
26.09.1862
Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич
Рождение ребёнка
25.08.1875
Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Пермякова (Шатрова) Гликерия Афанасьевна
Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шатров Прокопий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич
Смерть
Неизвестно