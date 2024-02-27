Шатрова (Шайдурова) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрова (Шайдурова) Агрипина Ивановна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.01.1859

Муж: Шатров Афанасий Васильеич

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
26.09.1862

Сын: Шатров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.08.1875

Сын: Шатров Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Пермякова (Шатрова) Гликерия Афанасьевна

Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шатров Прокопий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шатров Афанасий Васильеич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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