Ковалевская Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Ковалевский Илларион Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркевич Иустинья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Фёдор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Мефодий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Евлампий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Александр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно