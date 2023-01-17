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Ковалевская Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Ковалевский Илларион Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркевич Иустинья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Фёдор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Мефодий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Евлампий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Александр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Новоград-Волынский, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Ксенофонт Васильевич

Смерть
Неизвестно
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