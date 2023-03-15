Митрошин Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: Митрошин Степан
Мать: Митрошина ?
Рождение ребёнка
11.10.1899
Дочь: Иустина Алексеевна
Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна
д. Петровка
Черауловская волость Бирский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бирский уезд Касевская волость
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: Корнева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна
Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Кальтовская волость Уфимский уезд Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1907
Сын: Митрошин Иосиф Алексеевич
Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна
Уса-Степановка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Усы-Степановская волость Бирский уезд