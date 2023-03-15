Митрошин Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрошин Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрошин Степан

Мать: Митрошина ?

Рождение ребёнка
11.10.1899

Дочь: Иустина Алексеевна

Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна

д. Петровка
Черауловская волость Бирский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бирский уезд Касевская волость
Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: Корнева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Кальтовская волость Уфимский уезд Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Митрошин Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Митрошина Мария Афиногеновна

Уса-Степановка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Усы-Степановская волость Бирский уезд
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