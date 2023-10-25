Анисия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Кодратий Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кодратий Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Карп Кодратьев
Отец ребёнка: Кодратий Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Даниил Кондратьевич
Отец ребёнка: Кодратий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Ерохова Ульяна Кодратьевна
Отец ребёнка: Кодратий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодратий Ефимович
Смерть
Неизвестно