Анисия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Стефан (Степан)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Кодратий Ефимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кодратий Ефимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Карп Кодратьев

Отец ребёнка: Кодратий Ефимович

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Даниил Кондратьевич

Отец ребёнка: Кодратий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Ерохова Ульяна Кодратьевна

Отец ребёнка: Кодратий Ефимович

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодратий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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