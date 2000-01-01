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Васильев Александр Александрович
Васильев Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1917
Пол
Мужской
Отец
Васильев Александр Павлович
1889 г.р.
Мать
Васильева (Громова) Екатерина Васильевна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EO
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец:
Васильев Александр Павлович
Мать:
Васильева Екатерина Васильевна
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