(Фиркович) Эстер Зараховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фиркович) Эстер Зараховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабакай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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