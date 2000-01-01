(Фиркович) Эстер Зараховна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабакай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрам
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно