Воронцова (Пислегина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Пислегина) Раиса Александровна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.10.1934

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934

Отец: Пислегин Александр Иванович

Мать: Пислегина Мария Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1956

Муж: скрыто настройками приватности

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Воронцов Герберт Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1959

Сын: Воронцов Михаил Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1986
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
медсестра скорой помощи
Смерть
2006
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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