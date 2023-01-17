Воронцова (Пислегина) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1934
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934
Бракосочетание
1956
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1957
Сын: Воронцов Герберт Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Сын: Воронцов Михаил Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1986
медсестра скорой помощи
Смерть
2006