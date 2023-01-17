Косачев Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения08.12.1927
Дата смерти17.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927
Рождение ребёнка
09.10.1956
Дочь: Баяндина Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Косачева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1960
Дочь: Мурадова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Косачева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1967
Сын: Косачев Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Косачева Зинаида Ивановна
Смерть
17.01.1974