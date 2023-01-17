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Косачев Георгий Павлович

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Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

08.12.1927

Дата смерти

17.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927

Отец: Косачев Павел Егорович

Мать: Косачева Александра Андреевна

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Баяндина Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Косачева Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1960

Дочь: Мурадова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Косачева Зинаида Ивановна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1967

Сын: Косачев Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Косачева Зинаида Ивановна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
17.01.1974
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