Симакова Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимакова Ирина Константиновна

Симакова Ирина Константиновна

Место рождения

Ошурки, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошурки, Костромской уезд, Костромская область
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Осуждение
1931
как член семьи кулака, выслана из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
28.05.1994
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.