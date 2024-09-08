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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Павел Севастьянов

Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Федор

Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Настасья Севостьянова

Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Петр Севастьянов

Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

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