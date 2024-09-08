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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанаскин Павел Севастьянов
Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанаскин Федор
Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанаскина) Настасья Севостьянова
Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанаскин Петр Севастьянов
Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан
Рождение ребёнка
1848
Сын: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Отец ребёнка: Афанаскин Савостиан