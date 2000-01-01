Марья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Никифор Павлов
Отец ребёнка: Павел Степанов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Степанов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Степанов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мартин Павлов
Отец ребёнка: Павел Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Степанов
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно