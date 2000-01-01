Марья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Никифор Павлов

Отец ребёнка: Павел Степанов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Степанов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Степанов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мартин Павлов

Отец ребёнка: Павел Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Степанов

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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