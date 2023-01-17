Дрёмова (Симанюк) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения24.01.1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1949
Рождение ребёнка
27.04.1968
Сын: Дрёмов Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Дрёмов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1972
Отец ребёнка: Дрёмов Юрий Николаевич
Бракосочетание
19.11.1975
Рождение ребёнка
20.10.1983
Дочь: Колосова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Дрёмов Юрий Николаевич