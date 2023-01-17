Дрёмова (Симанюк) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрёмова (Симанюк) Екатерина Павловна

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Место рождения

Новомихайловка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1949

Отец: Симанюк Павел Трофимович

Мать: Симанюк Татьяна Яковлевна

Новомихайловка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.04.1968

Сын: Дрёмов Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Дрёмов Юрий Николаевич

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.09.1972

Сын: Дрёмов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Дрёмов Юрий Николаевич

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
19.11.1975

Муж: Дрёмов Юрий Николаевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.10.1983

Дочь: Колосова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Дрёмов Юрий Николаевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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