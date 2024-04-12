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Чапни Иван Иванович
Чапни Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Чапни Иван Елисеевич
1869 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Чапни Иван Елисеевич
Мать:
?
Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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