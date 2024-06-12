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Груздев Артемон Моисеевич

Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

24.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Моисей Силонович

Мать: Афимья Дмитриевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Парасковья Николаевна

Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Авдатья Артемоновна

Мать ребёнка: Груздева Парасковья Николаевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Варвара Артемоновна

Мать ребёнка: Груздева Парасковья Николаевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Груздев Анфиноген Артемонович

Мать ребёнка: Груздева Парасковья Николаевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.08.1894
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

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