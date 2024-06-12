Груздев Артемон Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти24.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Моисей Силонович
Мать: Афимья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Авдатья Артемоновна
Мать ребёнка: Груздева Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Варвара Артемоновна
Мать ребёнка: Груздева Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Груздев Анфиноген Артемонович
Мать ребёнка: Груздева Парасковья Николаевна
Смерть
24.08.1894