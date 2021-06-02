Иванов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1941
Дата смерти02.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1941
Отец: Иванов Василий Ильич
Мать: Иванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1978
Сын: Иванов Дмитрий
Мать ребёнка: Иванова Елена Ивановна
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Елена Ивановна
Смерть
02.06.2021
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область