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Иванов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Варитино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.02.1941

Дата смерти

02.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1941

Отец: Иванов Василий Ильич

Мать: Иванова Мария Ивановна

Варитино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1978

Сын: Иванов Дмитрий

Мать ребёнка: Иванова Елена Ивановна

Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Елена Ивановна

Смерть
02.06.2021
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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