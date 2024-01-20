Гурьянова Акилина Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Акилина Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гурьянов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гурьянов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гурьянов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Гурьянов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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