Гурьянова Акилина Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гурьянов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич
Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Гурьянов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Гурьянов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно