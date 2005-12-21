Кузнецова (Ульянова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ульянова) Зинаида Федоровна

Место рождения

Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша

Дата рождения

17.03.1938

Дата смерти

21.12.2005

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938

Отец: Ульянов Федор Петрович

Мать: Ульянова Аностасия Матвеевна

Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
09.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Иванович

Смерть
21.12.2005
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