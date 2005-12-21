Кузнецова (Ульянова) Зинаида Федоровна
Место рожденияИвановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Дата рождения17.03.1938
Дата смерти21.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
09.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2005