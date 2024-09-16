Гришанов Николай Васильевич
Место рожденияСССР
Дата рождения1923
Дата смерти30.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Гришанов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Гришанова (Гришанова) Надежда
Мать ребёнка: Гришанова (Медведева) Александра Петровна
Бракосочетание
16.10.1952
Рождение ребёнка
07.01.1955
Дочь: Лукьянова (Гришанова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гришанова (Медведева) Александра Петровна
Смерть
30.06.1960
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно