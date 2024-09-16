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Гришанов Николай Васильевич

Место рождения

СССР

Дата рождения

1923

Дата смерти

30.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гришанов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Гришанова (Гришанова) Надежда

Мать ребёнка: Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Бракосочетание
16.10.1952

Жена: Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Лукьянова (Гришанова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Смерть
30.06.1960
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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