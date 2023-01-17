Первая Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Степан Афанасьев
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Сумпакова Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Степан Афанасьев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Степан Афанасьев
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Степан Афанасьев
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Степан Афанасьев
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Афанасьев
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому