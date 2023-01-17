Первая Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Степан Афанасьев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Сумпакова Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Степан Афанасьев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Степан Афанасьев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Степан Афанасьев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Степан Афанасьев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Афанасьев

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
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