Петраков (Дружинина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петраков (Дружинина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1954

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954

Отец: Дружинин Михаил

Мать: Таисия

Смерть
2015
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