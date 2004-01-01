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Петраков (Дружинина) Татьяна
Петраков (Дружинина) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1954
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Дружинин Михаил
1928 г.р.
Мать
(Индукаев) Таисия
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954
Отец:
Дружинин Михаил
Мать:
Таисия
Смерть
2015
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