Цивилев Александр Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦивилев Александр Прокопьевич

Цивилев Александр Прокопьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1880
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
15.5.1880 перемещён на должность псаломщика к Пуркаловской Ильинской церкви Вологодского у. 7.9.1880 рукоположен во диакона. 16.5.1913 определён диаконом в Арсениево-Комельский монастырь. 30.5.1913 п... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.

Дочь: Соболева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Цивилева Мария Александровна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цивилева Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close