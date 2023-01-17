Цивилев Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1880
15.5.1880 перемещён на должность псаломщика к Пуркаловской Ильинской церкви Вологодского у. 7.9.1880 рукоположен во диакона. 16.5.1913 определён диаконом в Арсениево-Комельский монастырь. 30.5.1913 п... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.
Дочь: Соболева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Цивилева Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно