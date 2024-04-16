Дергунов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.
Рождение ребёнка
Около 30.08.1915 ст.
Сын: Дергунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Воронова Александра Васильевна
Упоминание
19.01.1920
19.01.1920г умерла в гор. Илецкая Защита домашняя хозяйка Мария Прохорова. Причина смерти: сыпной тиф. Фамилия, имя и место жительства врача, выдавшего свидетельство о смерти и № свидетельства: Волков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно