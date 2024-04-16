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Дергунов Иван Федорович

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: Дергунов Федор Васильевич

Мать: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 30.08.1915 ст.

Сын: Дергунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Воронова Александра Васильевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Упоминание
19.01.1920
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
19.01.1920г умерла в гор. Илецкая Защита домашняя хозяйка Мария Прохорова. Причина смерти: сыпной тиф. Фамилия, имя и место жительства врача, выдавшего свидетельство о смерти и № свидетельства: Волков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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