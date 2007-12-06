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Поляков Виктор Иванович

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Место рождения

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.08.1941

Дата смерти

Около 06.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941

Отец: Поляков Иван Иванович

Мать: Полякова Мария Николаевна

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
До 1970

Сын: Поляков Роберт Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
31.07.1975

Дочь: Полякова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Квасова Надежда Алексеевна

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасова Надежда Алексеевна

Смерть
Около 06.12.2007
Брянск, город Брянск, Брянская область
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