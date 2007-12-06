Поляков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.08.1941
Дата смертиОколо 06.12.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941
Отец: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1970
Сын: Поляков Роберт Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
31.07.1975
Дочь: Полякова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Квасова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 06.12.2007
Брянск, город Брянск, Брянская область