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Тарапа Кристина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1988

Отец: Кожин Виктор Леонидович

Мать: Толочная (Гончар) Мария Павловна

Виктор с Марией развелся, после Мария вышла замуж за Толочного Александра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарапа Кирилл

Рождение ребёнка
05.08.2010

Сын: Гапон Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гапон Михаил

Рождение ребёнка
20.11.2013

Сын: Калинин Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Калинин Алексей

Рождение ребёнка
17.08.2023

Сын: Тарапа Марк Кириллович

Отец ребёнка: Тарапа Кирилл

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