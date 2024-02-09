Тарапа Кристина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1988
Виктор с Марией развелся, после Мария вышла замуж за Толочного Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарапа Кирилл
Рождение ребёнка
05.08.2010
Отец ребёнка: Гапон Михаил
Рождение ребёнка
20.11.2013
Отец ребёнка: Калинин Алексей
Рождение ребёнка
17.08.2023
Отец ребёнка: Тарапа Кирилл