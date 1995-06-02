Каштанова Алёна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Алёна Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1995

Отец: Пурвин Валерий Александрович

Мать: Миронюк Наталья Витальевна

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