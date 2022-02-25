Кондратьев Сергей Васильевич 27.05.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1954

Дата смерти

25.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954

Отец: не указан

Мать: Кондратьева (Пентюкова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Софронова) Нина Пантелеймоновна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
25.02.2022

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