Кондратьев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1954
Дата смерти25.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Софронова) Нина Пантелеймоновна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
25.02.2022