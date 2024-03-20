Вейссе (Мюге) Юлия Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейссе (Мюге) Юлия Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
После 10.09.1892

Дочь: Вера Викторовна

Отец ребёнка: Вейссе Виктор Феодоров

Ахтырка
Рождение ребёнка
После 01.01.1898

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Вейссе Виктор Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейссе Виктор Феодоров

Смерть
Неизвестно
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