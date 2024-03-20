Вейссе (Мюге) Юлия Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 10.09.1892
Дочь: Вера Викторовна
Отец ребёнка: Вейссе Виктор Феодоров
Ахтырка
Рождение ребёнка
После 01.01.1898
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Вейссе Виктор Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно