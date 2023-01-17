Князев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1926
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926
Бракосочетание
1960
Жена: Князева Вера Васильевна
Развелись в 1964г, 1 дочь
Рождение ребёнка
До 1960
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1963
Дочь: Васильева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Князева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
С 1974
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Князева Хадича Вагабовна
Бракосочетание
1974
Жена: Князева Хадича Вагабовна
1 дочь, Светлана
Смерть
1991