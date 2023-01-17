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Князев Николай Иванович

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Место рождения

Микляево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

17.04.1926

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926

Отец: Князев Иван Сергеевич

Мать: Горячева Прасковья Михайловна

Микляево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
1960

Жена: Князева Вера Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Развелись в 1964г, 1 дочь
Рождение ребёнка
До 1960

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1963

Дочь: Васильева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Князева Вера Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
С 1974

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Князева Хадича Вагабовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1974

Жена: Князева Хадича Вагабовна

Москва, город федерального значения Москва
1 дочь, Светлана
Смерть
1991
Москва, город федерального значения Москва
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