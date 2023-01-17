Чеботарёв Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Василий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Чеботарёва Феония Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарёва Феония Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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