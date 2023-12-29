Тужиков Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1908
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-KT8M
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: (Тужикова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тужикова (Свинцова) Александра Поликарпова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65CM-Y3TL
Рождение ребёнка
27.02.1912
Мать ребёнка: Тужикова (Свинцова) Александра Поликарпова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-TTGZ
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Тужикова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Тужикова (Свинцова) Александра Поликарпова
Смерть
Неизвестно