Мичурина-Самойлова (Мичурина) Вера Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1866
Дата смерти02.11.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
02.11.1948