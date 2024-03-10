Алехина Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960

Отец: Алехин Сергей Никонорович

Мать: Зубцова Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
06.02.1987

Сын: Шваяков Денис Владимирович

Отец ребёнка: Шваяков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Шваяков Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шваяков Владимир Васильевич

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