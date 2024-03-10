Алехина Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960
Отец: Алехин Сергей Никонорович
Мать: Зубцова Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
06.02.1987
Сын: Шваяков Денис Владимирович
Отец ребёнка: Шваяков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Шваяков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно