Кузьмин Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Мартын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Кузьмин Денис Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Герасим Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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