Александров Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Елисеева Алла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Анатолий Михайлович
Смерть
1995