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Александров Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Александров Тимофей Степанович

Мать: Шатилова Атонина Григорьевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Елисеева Алла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1995
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