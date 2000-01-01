Лисков Ишмет (Григорий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисков Ишмет (Григорий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисков Селентей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Григорий (Хемит)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандркина Енчепек

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Аркук

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Сарахвин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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