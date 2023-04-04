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Михин Павел ст
Михин Павел ст
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
1798
Пол
Мужской
Отец
Михин Тимофей Васильевич
1764 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Михин Тимофей Васильевич
Мать:
?
Смерть
1798
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