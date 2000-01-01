Lönnbohm Oskar Ferdinand — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lönnbohm Oskar Ferdinand

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Место рождения

Liperi, Finland

Дата рождения

24.05.1856

Дата смерти

17.12.1927

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1856

Отец: Lönnbohm (mustonen) Anders Jacobsson

Мать: Lönnbohm Anna Karl-Henrikintytär

Liperi, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Folkskoleinspektör
Работа или профессия
Неизвестно
sanomalehden päätoimittaja, kansakoulutarkastaja, runoilija, Sanomalehden päätoimittaja, monipuolinen tieteen harrastaja
Смерть
17.12.1927
Kuopio, Finland
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