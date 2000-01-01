Lönnbohm Oskar Ferdinand
Место рожденияLiperi, Finland
Дата рождения24.05.1856
Дата смерти17.12.1927
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1856
Liperi, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Folkskoleinspektör
Работа или профессия
Неизвестно
sanomalehden päätoimittaja, kansakoulutarkastaja, runoilija, Sanomalehden päätoimittaja, monipuolinen tieteen harrastaja
Смерть
17.12.1927
Kuopio, Finland