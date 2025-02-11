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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Морозов Артемий Афанасьевич1863 г.р.
Морозов Иван Афанасьевич1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Морозов Артемий Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Морозов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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