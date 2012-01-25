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Жердев Игорь Андреевич

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Место рождения

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

25.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2012

Отец: Жердев Андрей Сергеевич

Мать: Жердева Наталья Александровна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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