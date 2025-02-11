Анисья Корнилова
женский, родилась 1831, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕвдокия Григорьева1805 г.р.
ОтецКорнила Гаврилов1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Корнила Гаврилов
Мать: Евдокия Григорьева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно