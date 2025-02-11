Анисья Корнилова 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Корнилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Евдокия Григорьева1805 г.р.
Отец
Корнила Гаврилов1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Корнила Гаврилов

Мать: Евдокия Григорьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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