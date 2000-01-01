Ерёмина (Кропачева) Марина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ерёмин Афанасий Борисович
Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович
Рождение ребёнка
20.10.1759 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефросиния Борисовна
Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерёмина Фёкла Борисовна
Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1805