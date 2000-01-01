Ерёмина (Кропачева) Марина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Кропачева) Марина Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ерёмин Афанасий Борисович

Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович

Рождение ребёнка
20.10.1759 ст.

Сын: Ерёмин Назар Борисович

Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросиния Борисовна

Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ерёмин Илья Борисович

Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерёмина Фёкла Борисовна

Отец ребёнка: Ерёмин Борис Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Борис Кирилович

Смерть
До 1805
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