Тарабукин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.09.1872
Дата смерти19.06.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1872
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_33/ стр. 60
Бракосочетание
09.05.1899
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №255, стр. 28 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Воскресенская в Екатерининском богаделенном доме (ч. I-III)
Смерть
19.06.1912 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2122, опись №2, дело №6, стр. 428 ЦЕРКОВЬ АННИНСКАЯ В БАСМАННОЙ БОЛЬНИЦЕ Указано, что возраст 36 лет. На деле, видимо 46 лет. В 1899 при венчании ей 34 года