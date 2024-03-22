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Тарабукин Сергей Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.09.1872

Дата смерти

19.06.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1872

Отец: Тарабукин Михаил Гаврилович

Мать: Тарабукина Серафима Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_33/ стр. 60
Бракосочетание
09.05.1899

Жена: Тарабукина Антонина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №255, стр. 28 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Воскресенская в Екатерининском богаделенном доме (ч. I-III)
Смерть
19.06.1912 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2122, опись №2, дело №6, стр. 428 ЦЕРКОВЬ АННИНСКАЯ В БАСМАННОЙ БОЛЬНИЦЕ Указано, что возраст 36 лет. На деле, видимо 46 лет. В 1899 при венчании ей 34 года
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