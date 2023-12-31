Земскова (Шарова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Шаров Василий
Мать: Шарова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zemskov Gennadiy
Отец ребёнка: Земсков Сергей
Рождение ребёнка
27.01.1936
Дочь: Чудотворова (Земскова) Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Земсков Сергей
Смерть
Около 2002
Москва, город федерального значения Москва