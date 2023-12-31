Земскова (Шарова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Шарова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шаров Василий

Мать: Шарова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zemskov Gennadiy

Отец ребёнка: Земсков Сергей

Рождение ребёнка
27.01.1936

Дочь: Чудотворова (Земскова) Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Земсков Сергей

Смерть
Около 2002
Москва, город федерального значения Москва

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