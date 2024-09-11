Колпащикова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпащикова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпащиков Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Колпащиков Климентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпащикова Нина Климентьевна

Отец ребёнка: Колпащиков Климентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпащикова Александра Климентьевна

Отец ребёнка: Колпащиков Климентий

Рождение ребёнка
25.01.1943

Сын: Колпащиков Николай Климентьевич

Отец ребёнка: Колпащиков Климентий

Андреевка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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