Колпащикова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпащиков Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Колпащиков Климентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпащикова Нина Климентьевна
Отец ребёнка: Колпащиков Климентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпащикова Александра Климентьевна
Отец ребёнка: Колпащиков Климентий
Рождение ребёнка
25.01.1943
Сын: Колпащиков Николай Климентьевич
Отец ребёнка: Колпащиков Климентий
Андреевка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно