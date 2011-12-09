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Громова Ксения Алексеевна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

09.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2011

Отец: Громов Алексей Владимирович

Мать: Рыбакова Ольга Сергеевга

Калуга, город Калуга, Калужская область
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