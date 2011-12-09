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Громова Ксения Алексеевна
Громова Ксения Алексеевна
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
09.12.2011
Пол
Женский
Отец
Громов Алексей Владимирович
1986 г.р.
Мать
Рыбакова Ольга Сергеевга
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2011
Отец:
Громов Алексей Владимирович
Мать:
Рыбакова Ольга Сергеевга
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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