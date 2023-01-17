Семенов Семен Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1897
Дата смерти17.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1897
Работа или профессия
?.08.1916
Шлисельбурский Пороховой завод Морозова
бухгалтер
Работа или профессия
?.07.1918
Совнархоз Северного района
бухгалтер
Бракосочетание
27.02.1919
Рождение ребёнка
18.03.1921
Сын: Семенов Николай Семенович
Мать ребёнка: Семенова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1925
Дочь: Семенова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Семенова Елена Николаевна
Работа или профессия
Между ?.04.1944 и ?.04.1950
Глухово (Лесопитомник), Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
директор
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Смерть
17.10.1963
Похороны
?.10.1963
Серафимовское кладбище