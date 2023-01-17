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Семенов Семен Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1897

Дата смерти

17.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1897

Отец: Семенов Кузьма Семенович

Мать: Семенова Александра Семеновна

Работа или профессия
?.08.1916
Шлисельбурский Пороховой завод Морозова
бухгалтер
Работа или профессия
?.07.1918
Совнархоз Северного района
бухгалтер
Бракосочетание
27.02.1919

Жена: Семенова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1921

Сын: Семенов Николай Семенович

Мать ребёнка: Семенова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1925

Дочь: Семенова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Семенова Елена Николаевна

Работа или профессия
Между ?.04.1944 и ?.04.1950
Глухово (Лесопитомник), Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
директор
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Смерть
17.10.1963
Похороны
?.10.1963
Серафимовское кладбище
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